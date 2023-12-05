العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتسبب في إعاقة نحو 12 ألف فلسطيني

وثّق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومؤسسات صحية، تَسَبُّب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، في إعاقات متنوعة لنحو 12 ألف فلسطيني بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، الذين فقدوا أطرافهم، بالإضافة إلى إصابات في الرأس، بعد قصف منازلهم وتجمعات للفلسطينيين في القطاع.
وأفادت المؤسسات الصحية، بأن عدم القدرة على توفير العلاج المناسب لجرحى العدوان فاقم الوضع الصحي للجرحى، وتسبب في عمليات بتر لأطرافهم كان من الممكن إنقاذها؛ مشيرة إلى أن 40 ألف فلسطيني أصيبوا منذ بدء العدوان ويفتقرون للعلاج المناسب لهم؛ وذلك في ظل خروج معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة؛ بسبب نفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، ومواصلة الاحتلال قصف وحصار المستشفيات.