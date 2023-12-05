العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتسبب في إعاقة نحو 12 ألف فلسطيني

وثّق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومؤسسات صحية، تَسَبُّب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، في إعاقات متنوعة لنحو 12 ألف فلسطيني بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، الذين فقدوا أطرافهم، بالإضافة إلى إصابات في الرأس، بعد قصف منازلهم وتجمعات للفلسطينيين في القطاع.