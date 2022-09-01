تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز 50 %

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات إلى دفع التضخم لأعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضًا إلى زيادة غير مباشرة في التضخم؛ إذ يُحمّل المنتجون التكاليف على المستهلكين.