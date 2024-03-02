عملية بحرينية أردنية مشتركة لإنزال مساعدات إنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة

وفي المقابل، وفق "سكاي نيوز عربية"، لا تكاد تصل أي مساعدات إلى المناطق الشمالية البعيدة عن المعبر الحدودي الرئيسي، التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال جبهات قتال أكثر احتدامًا.