"الصحة العالمية": الدمار في مستشفى الشفاء بغزة يفوق الوصف ويجب وقف إطلاق النار

وأوضح "غيبرييسوس" أنه بعد أكثر من شهر، تمكنت منظمة الصحة العالمية من الوصول إلى مستشفى الشفاء شمال غزة لتوصيل 19,000 لتر من الوقود؛ الإمدادات الطبية المنقذة للحياة لـ 150 مريضاً؛ وعلاج 50 طفلاً يعانون من سوء تغذية حاد.