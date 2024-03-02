"الصحة العالمية": الدمار في مستشفى الشفاء بغزة يفوق الوصف ويجب وقف إطلاق النار

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس، اليوم (السبت): "إن مستوى الدمار بمستشفى الشفاء في قطاع غزة يفوق الوصف ويجب وقف إطلاق النار".
وأوضح "غيبرييسوس" أنه بعد أكثر من شهر، تمكنت منظمة الصحة العالمية من الوصول إلى مستشفى الشفاء شمال غزة لتوصيل 19,000 لتر من الوقود؛ الإمدادات الطبية المنقذة للحياة لـ 150 مريضاً؛ وعلاج 50 طفلاً يعانون من سوء تغذية حاد.
وأضاف عبر منصة "إكس" أن أكثر من 240 مريضًا يتلقوه الخدمة من قبل عدد كبير من العاملين الصحيين المتطوعين، والخدمات محدودة للغاية بسبب نقص الإمدادات الطبية والوقود والمياه والغذاء.