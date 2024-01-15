هجوم مسلح وسياسة مفضوحة.. "خارجية فلسطين": "نتنياهو" يُصعّد لتطبيق نسخة الدمار بالضفة

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تنظر الوزارة بخطورة بالغة إلى نتائج وتداعيات التصعيد الإسرائيلي الممنهج في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصة هجوم مجموعة مسلحة كبيرة من المستعمرين على بلدة بورين، ما يشكل استخفافاً بالمجتمع الدولي، بما فيه المطالبات الأمريكية بلجم المستعمرين، ووقف هجماتهم واعتداءاتهم، ومحاسبتهم، في رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن اليمين الإسرائيلي الحاكم برئاسة نتنياهو لا يعير أي اهتمام للشرعية الدولية، ولمواقف الدول، حتى تلك التي تقف إلى جانب إسرائيل.