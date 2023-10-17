تضمّ "بايدن" و"السيسي" و"عبدالله" و"عباس".. قمة رباعية تبحث حرب غزة

أعلن الديوانُ الملكي في الأردن، اليوم "الثلاثاء"، عقدَ قمة رباعية تضمّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس، غدًا، في عمان؛ لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام.
وبيّن الديوان أن الملك عبد الله سيعقد لقاءات منفصلة مع الرؤساء الثلاثة، كما يعقد قمة ثلاثية تضمّ الرئيسين المصري والفلسطيني؛ وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأضاف: أن المباحثات ستتركّز على سبل وقف الحرب الجارية على غزة، وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.