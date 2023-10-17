تضمّ "بايدن" و"السيسي" و"عبدالله" و"عباس".. قمة رباعية تبحث حرب غزة

أعلن الديوانُ الملكي في الأردن، اليوم "الثلاثاء"، عقدَ قمة رباعية تضمّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس، غدًا، في عمان؛ لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام.