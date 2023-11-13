قبل أيام من لقائهما.. الصين تكشف أجندة مباحثات قمة "بايدن" و"شي"

أعلنت الصين، اليوم (الاثنين)، أن الرئيسين شي جينبينغ وجو بايدن سيبحثان في السلام والتنمية العالميين، خلال لقائهما الأسبوع الحالي في سان فرانسيسكو.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، خلال إحاطة صحافية: "إن الرئيسين سيجريان مباحثات بالعمق في مسائل استراتيجية مرتبطة بالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة فضلاً عن قضايا رئيسية متعلقة بالسلام والتنمية العالميين".
وأضافت ماو نينغ: "إن الصين لا تخشى المنافسة، لكنها تعارض تعريف العلاقة الصينية-الأمريكية بمنظور التنافس"، وفقاً لـ"فرانس برس".
ومن المقرر أن يعقد "بايدن" و"شي" أول قمة لهما منذ عام تقريباً هذا الأسبوع على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في كاليفورنيا.
وتأتي قمة "بايدن" و"شي"، بعد سلسلة من الاجتماعات في الأشهر الأخيرة بين مسؤولين رفيعي المستوى في بكين وواشنطن وأماكن أخرى، لكنها ستكون أول لقاء بين الرئيسين منذ نوفمبر 2022 في بالي.