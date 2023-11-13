قبل أيام من لقائهما.. الصين تكشف أجندة مباحثات قمة "بايدن" و"شي"

وتأتي قمة "بايدن" و"شي"، بعد سلسلة من الاجتماعات في الأشهر الأخيرة بين مسؤولين رفيعي المستوى في بكين وواشنطن وأماكن أخرى، لكنها ستكون أول لقاء بين الرئيسين منذ نوفمبر 2022 في بالي.