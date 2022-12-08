ردًا على تصريح"زيلينسكي" حول توقيت "نهاية الحرب".. روسيا: قد تنتهي غدًا!

وأفاد ستولتنبرغ بأن "ما نراه الآن هو أن روسيا تحاول فرض نوع من تعليق هذه الحرب، لفترة قصيرة على الأقل، حتى تتمكن من إعادة تجميع صفوفها واستردادها وتعافيها ثم محاولة شن هجوم كبير أوسع في الربيع المقبل".