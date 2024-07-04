السودان.. مقتل 25 مدنياً غرقاً في النيل الأزرق أثناء هروبهم من المعارك

وأفادت حكومة ولاية القضارف، التي استقبلت العدد الأكبر من نازحي سنّار، بارتفاع أعداد الناجين من الحرب وهجوم قوات الدعم السريع المتمردة لعدد من المناطق بولاية سنار إلى 120 ألف نازح، تم تسجيل وحصر تسعين ألفًا منهم عبر التدخل الفوري والسريع من قبل وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية وأكثر من عشرين منظمة وطنية دولية.