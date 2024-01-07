التوتر يتصاعد.. وزراء يقاطعون جلسة حكومة الاحتلال المقررة اليوم

وأضافت أن "وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، ووزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم؛ أعربوا عن غضبهم من أن الجيش كان يخطط لمشاركة المسؤولين الذين أيّدوا فك الارتباط عن قطاع غزة عام 2005، في التحقيق حول الأحداث التي سبقت هجوم 7 أكتوبر".