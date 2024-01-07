التوتر يتصاعد.. وزراء يقاطعون جلسة حكومة الاحتلال المقررة اليوم

سيقاطع عدد من الوزراء جلسة الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، على خلفية الخلافات في مجلس الوزراء؛ وفق ما أعلنته إذاعة جيش الاحتلال.
وأوضحت الإذاعة أن الوزراء: بيني غانتس، ووزراء الحزب غادي آيزنكوت، وهيلي تروبر، لن يحضروا جلسة الحكومة اليوم، بعد المواجهة في المجلس الوزاري السياسي والأمني.
وأشارت إلى أن من المتوقع أن يحضر الاجتماعَ الوزيران "جدعون ساعر" و"شاشا بيطون" من حزب الأمل الجديد.
وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي؛ لن يحضر رئيس معسكر الدولة غانتس وآيزنكوت وهيلي تروبر الجلسة الأسبوعية للحكومة اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ تشكيل حكومة الطوارئ، رغم أنه كان هناك عدد من الاجتماعات التي تغيبوا عنها لأسباب تتعلق بجدول أعمال الحكومة الذي لا يرتبط بشكل مباشر بالمجهود الحربي.
وأشار الموقع وفق "سكاي نيوز عربية" إلى أن الخطوة تأتي إثر خلافات متصاعدة في المجلس الوزاري السياسي والأمني، منذ تشكيل حكومة الطوارئ بشأن ما وُصف بالتهكم على رئيس الأركان هرتسي هاليفي.
وكان الخلاف في الداخل الإسرائيلي قد تزايد بشدة بشأن الحرب في قطاع غزة؛ حيث تصاعد التوتر بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهاليفي، في جلسة لمجلس الوزراء، وصلت إلى حد الصراخ والتهديد.
ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان" عن وزير إسرائيلي، قوله إن اجتماعًا حكوميًّا جرى، الخميس الماضي، شهد صراخًا وفوضى بسبب تحقيق قرر جيش الاحتلالُ إجراءه في هجوم حماس الذي وقع أكتوبر الماضي.
وقالت "كان": إن عددًا من الوزراء هاجموا ممثلي الجيش الذين كانوا حاضرين في الاجتماع؛ بما في ذلك رئيس الأركان.
وأضافت أن "وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، ووزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم؛ أعربوا عن غضبهم من أن الجيش كان يخطط لمشاركة المسؤولين الذين أيّدوا فك الارتباط عن قطاع غزة عام 2005، في التحقيق حول الأحداث التي سبقت هجوم 7 أكتوبر".
وفي وقت لاحق، انتقد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، الحكومة الإسرائيلية وقال إنها لم تحدد هدفًا استراتيجيًّا للحرب التي تخوضها في قطاع غزة.
وقال لابيد: "لم تحدد الحكومة الإسرائيلية بعدُ هدفًا استراتيجيًّا لهذه الحرب، ولا يمكن لإسرائيل الشروع في هذا النوع من الحرب دون تحديد خطة لليوم التالي".