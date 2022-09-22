دول مجموعة السبع تدين "التصعيد" الروسي وموسكو تستعدّ للرد على الانتقادات

وشجب الوزراء "تصعيد روسيا المتعمد، بما في ذلك التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط والخطاب النووي غير المسؤول"، في بيان نُشر ليل الأربعاء الخميس بعد اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.