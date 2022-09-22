دول مجموعة السبع تدين "التصعيد" الروسي وموسكو تستعدّ للرد على الانتقادات

دان وزراء خارجية مجموعة السبع "تصعيد" موسكو للصراع في أوكرانيا، وتوعّدوا بفرض "عقوبات جديدة" عقب إعلان روسيا تعبئة جزئية، فيما يتوقع أن تدافع روسيا عن نفسها الخميس في اجتماع وزاري لمجلس الأمن الدولي.
وشجب الوزراء "تصعيد روسيا المتعمد، بما في ذلك التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط والخطاب النووي غير المسؤول"، في بيان نُشر ليل الأربعاء الخميس بعد اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما ندد وزراء ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، وكذلك وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بـ"الاستفتاءات الوهمية في أراضي أوكرانيا ذات السيادة"، التي أعلنت عنها السلطات الموالية لروسيا في منطقة دونباس المحتلة.
واعتبروا أن التصويت "لا يمكن أن يكون حرًّا أو نزيهًا" بوجود القوات الروسية.
وأكد البيان أنّ مجموعة السبع "ستفرض عقوبات جديدة محدّدة الأهداف" و"ستواصل الضغط الاقتصادي والسياسي على روسيا".