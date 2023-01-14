الجيش الروسي يسيطر على مدينة سوليدار شرقي أوكرانيا

قال الجيش الروسي إنه سيطر على مدينة سوليدار شرقي أوكرانيا، التي تُعرف بمناجم الملح، بعد أشهرٍ من القتال، معلناً ذلك "خطوة مهمة" على صعيد الحرب الدائرة منذ نحو عام.
وقال متحدث باسم الجيش إن النصر سيسمح للقوات الروسية بالتقدم إلى مدينة باخموت المجاورة، وعزل القوات الأوكرانية هناك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن أكثر من 700 عسكري أوكراني قُتلوا في سوليدار، ودُمر أكثر من 300 قطعة من الأسلحة الأوكرانية فيها، وذلك على مدى الأيام الثلاثة الماضية.
وأضافت الوزارة، أن "التدابير التي نفّذتها مجموعة القوات الروسية كفلت نجاح العمليات الهجومية للقوات التي حرّرت سوليدار".