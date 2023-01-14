الجيش الروسي يسيطر على مدينة سوليدار شرقي أوكرانيا

قال الجيش الروسي إنه سيطر على مدينة سوليدار شرقي أوكرانيا، التي تُعرف بمناجم الملح، بعد أشهرٍ من القتال، معلناً ذلك "خطوة مهمة" على صعيد الحرب الدائرة منذ نحو عام.