شركة سويدية تكتشف حقلاً هائلاً للمعادن الأرضية النادرة قد يغني أوروبا عن الصين

وبحسب التقديرات الأولية، فإن حقل كيرونا، وهي منطقة تعدين رئيسة في السويد، يحتوي على أكثر من مليون طن من المعادن الأرضية النادرة إلا أن المجموعة أشارت إلى أن الكميات ليست دقيقة وتحتاج إلى دراسة إضافية. وأضاف موستروم؛ قوله: "نتوقع أن يستغرق الأمر سنوات عدة لدرس الحقل وشروط استغلال مربح ومستدام".