مصر تطالب بالبناء على هدنة غزة للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار

ولفت إلى أهمية الدور المنوط بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في وقف الحرب الدائرة في القطاع، ووضع حد للانتهاكات غير المسبوقة من قِبل إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال الاستهداف المتعمد للمدنيين.