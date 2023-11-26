مصر تطالب بالبناء على هدنة غزة للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار

شدَّد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على ضرورة البناء على الهدنة في قطاع غزة؛ للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل.
وقال "شكري" في بيان، نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر "فيسبوك": "يجب التغلب على أية معوقات قد تهدد استكمال اتفاق الهدنة وتبادُل المحتجزين".
ولفت إلى أهمية الدور المنوط بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في وقف الحرب الدائرة في القطاع، ووضع حد للانتهاكات غير المسبوقة من قِبل إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال الاستهداف المتعمد للمدنيين.
وبحث "شكري" مع "بلينكن" في اتصالهما الهاتفي مشروع قرار مطروح من جانب المجموعتين العربية والإسلامية أمام مجلس الأمن؛ لمعالجة الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ لضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام؛ لتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع.