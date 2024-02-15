بجدول زمني.. "خطة أمريكية- عربية لإقامة دولة فلسطينية".. مفتاحها "صفقة" ولكن!

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة والعديد من الشركاء العرب يعِدّون خطة مفصلة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين "إسرائيل" والفلسطينيين يتضمن "جدولًا زمنيًا محددًا" لإقامة دولة فلسطينية، قائلةً إن الإعلان قد يأتي في الأسابيع القليلة المقبلة.