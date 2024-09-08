"أسابيع من التعثر والانتكاسات".. هل تنجح أمريكا في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة؟

وقدم "بايدن" دعمًا قويًّا لإسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر، الذي شنته "حماس" وأسفر عن مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون؛ حسب تعداد لـ"فرانس برس" يستند إلى بيانات رسمية، ويشمل الرهائن الذين قضوا خلال احتجازهم، وانتقد إسرائيل أيضًا؛ بسبب عدم بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين في حملتها العسكرية المتواصلة في غزة، التي خلفت ما لا يقلّ عن 40939 قتيلًا على الأقل، لكن "بايدن"، باستثناء مرة واحدة، لم يلجأ لاستخدام ورقة الضغط الرئيسية وهي الحدّ من مليارات الدولارات من الأسلحة الأمريكية لإسرائيل؛ مما أثار غضب البعض في الجناح اليساري لحزبه.