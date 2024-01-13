الصين تدعو جميع الدول للعمل على الحفاظ على أمن الملاحة في البحر الأحمر

وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، إن "الصين تدعو جميع الأطراف، وخصوصاً الدول الكبرى ذات النفوذ، كي تلعب دوراً مسؤولاً وبناءً، والعمل معاً من أجل الحفاظ على الأمن ومسارات السفن في البحر الأحمر".