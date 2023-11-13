موظفو الأمم المتحدة يقفون دقيقة حدادًا على أرواح زملائهم المقتولين في غزة

وكانت "الأونروا" قد أعلنت أن بعض موظفيها لقوا حتفهم أثناء وقوفهم في طابور للحصول على الخبز، بينما سقط آخرون مع عائلاتهم في منازلهم في القصف الجوي والتوغل البري الذي تشنه "إسرائيل" على غزة، ردًا على هجوم "حماس" في 7 أكتوبر.