السر في التمثال.. فيديو كامل لعملية "قنبلة المقهى" واغتيال المدون الروسي

وحسب موقع "روسيا اليوم"، خلال عملية الاستجواب عند الاعتقال، قالت المشتبه بها ردًا على سؤال الضابط، إنها رهن الاعتقال على خلفية تواجدها في المقهى أمس مكان الحادث.