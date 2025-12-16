بيان مشترك من "التعاون الإسلامي" و"الجامعة العربية" و"الاتحاد الأفريقي" حول تطورات فلسطين المحتلة

وأكدت المنظمات الثلاث في البيان أن خطة السلام التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية، وجرى توقيعها خلال قمة السلام الدولية في شرم الشيخ في أكتوبر 2025 برعاية مصرية وأمريكية، وبتوقيع قطري وتركي، والتي حظيت بتأييد مجلس الأمن الدولي من خلال القرار رقم 2803، تُعد بداية حقيقية نحو وقف نزيف الدم في قطاع غزة، وضمان انسحاب قوات الاحتلال، ووصول المساعدات الإنسانية، وتهيئة المسار لتنفيذ حل الدولتين.