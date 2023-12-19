بعد تأجيل التصويت.. استمرار التفاوض في مجلس الأمن لإقرار وقف إطلاق النار بغزة

فبعد اعتماد الجمعية العامة قرار وقف إطلاق النار في غزة بغالبية 153 صوتًا في مقابل معارضة 10 أصوات وامتناع 23 عن التصويت، من أصل 193 دولة أعضاء؛ أعلنت مجموعة الدول العربية عن محاولة جديدة في مجلس الأمن، نتائجها غير مؤكدة من خلال طرح مشروع قرار أعدته الإمارات، يدعو إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق"، وفقاً لـ"فرانس برس".