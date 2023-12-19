بعد تأجيل التصويت.. استمرار التفاوض في مجلس الأمن لإقرار وقف إطلاق النار بغزة

أرجئ التصويت الذي كان مقررًا أمس، رسميًا على مشروع قرار جديد يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة حتى اليوم (الثلاثاء)؛ للسماح بمواصلة المفاوضات وتجنب مواجهة طريق مسدود جديد، بعد عشرة أيام من "فيتو" أميركي.
فبعد اعتماد الجمعية العامة قرار وقف إطلاق النار في غزة بغالبية 153 صوتًا في مقابل معارضة 10 أصوات وامتناع 23 عن التصويت، من أصل 193 دولة أعضاء؛ أعلنت مجموعة الدول العربية عن محاولة جديدة في مجلس الأمن، نتائجها غير مؤكدة من خلال طرح مشروع قرار أعدته الإمارات، يدعو إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأوضحت مصادر دبلوماسية، أن هناك الآن نصًا معدلًا جديدًا مطروحًا على الطاولة، سعيًا للتوصل إلى تسوية.
وتأجيل التصويت حتى اليوم؛ يعني برأي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار أن "هناك مفاوضات حول النص، ربما لتجنب استخدام حق النقض من جديد من طرف واحد أو عدة أطراف، لكن في كل ساعة وكل يوم يمر، يُقتل مدنيون في غزة".
ويناقش المجلس أيضًا شروط نظام مراقبة المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة.