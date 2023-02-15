وزارة الدفاع اليابانية: أجسام طائرة حلّقت سابقًا فوق طوكيو كانت مناطيد تجسس صينية

ذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن تحليلًا جديدًا لأجسام طائرة مجهولة حلقت في المجال الجوي الياباني في السنوات الأخيرة، يشير "بقوة" إلى أنها كانت مناطيد تجسس صينية.