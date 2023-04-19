الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم جديد لـ"الدعم السريع" على القيادة العامة

أعلن الجيش السوداني أن قواه تصدّت لهجوم جديد من قوات الدعم السريع على محيط القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، اليوم (الأربعاء) على الرغم من توصّل الطرفين لهدنة مؤقتة.
وأفاد الجيش في بيان نشره عبر حسابه في "فيسبوك"، بأنه "كبّد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح، ودمّر عددًا من العربات القتالية"، وذلك في اليوم الخامس على التوالي من الاشتباكات التي اندلعت بين الطرفين يوم السبت الماضي.
وأضاف أن "بإمكانه شنّ ضربات جوية على تجمّعات قوات الدعم السريع في وسط الخرطوم والقضاء على التمرّد في ساعات، لكنه لا يمكن أن يسلك هذا المسلك ويضع حياة الناس على المحكّ".
وجدد الجيش السوداني دعوته لأفراد قوات الدعم السريع لتسليم أنفسهم والانضمام لصفوفه؛ للخروج من حالة التمرد هذه، ولنتخلص من هذا الموقف المؤسف.