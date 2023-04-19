الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم جديد لـ"الدعم السريع" على القيادة العامة

وأفاد الجيش في بيان نشره عبر حسابه في "فيسبوك"، بأنه "كبّد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح، ودمّر عددًا من العربات القتالية"، وذلك في اليوم الخامس على التوالي من الاشتباكات التي اندلعت بين الطرفين يوم السبت الماضي.