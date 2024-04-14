اليوم الـ 191 للعدوان على غزة.. إجمالي الشهداء 33686 و76309 مصابين

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، 33686 شهيداً، إضافة إلى إصابة 76309، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.