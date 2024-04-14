اليوم الـ 191 للعدوان على غزة.. إجمالي الشهداء 33686 و76309 مصابين

شنّت طائرات الاحتلال ومدفعياته غارات جديدة في اليوم الـ 191 للعدوان الدموي على غزة، طالت عدداً من المناطق في القطاع.
وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منازل عدة في النصيرات والمغراقة ومدينة الزهراء وسط قطاع غزة؛ ما أدّى إلى استشهاد عشرة مواطنين، وإصابة 20 آخرين على الأقل، تمّ نقل أغلبيتهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.
ووفق وكالة "وفا" للأنباء، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائف عدة على منازل المواطنين غرب مدينة دير البلح، وغرب مدينة خان يونس، وأطلقت مدفعية جيش الاحتلال قذائف صوب منازل المواطنين في مناطق: بني السهيلا وعبسان والزنة في مدينة خان يونس؛ ما أدى إلى إصابة عددٍ من المواطنين وتمّ نقلهم إلى المستشفى الأوروبي في المدينة.
وقصفت طائرات الاحتلال الحربية أربعة منازل في أحياء مدينة غزة، والزيتون، وتل الهوا، والشيخ عجلين، وأدّى ذلك إلى إصابة عددٍ من المواطنين بجروحٍ متفاوتة.
وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، 33686 شهيداً، إضافة إلى إصابة 76309، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.