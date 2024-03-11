أكثر من 9100 أسير في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي

وقال نادي الأسير في بيان اليوم: "إنّ سياسة التّجويع تفاقمت بشكل غير مسبوق بعد 7 من أكتوبر، جرّاء جملة الإجراءات التي فرضتها، منها تقليص وجبات الطعام، عدا عن أن الطعام المقدم لهم سيء كمًا ونوعًا، والذي أثر على مصيرهم، وتحديدًا المرضى منهم، وأسهم في تفاقم أوضاعهم الصحيّة، مؤكدًا أن سياسة التجويع، أخطر السياسات التي تفرضها قوات الاحتلال بعد 7 من أكتوبر، إلى جانب عمليات التّعذيب، والتّنكيل، والتي طالت كافة الأسرى والأسيرات وكذلك الأطفال المعتقلين، وسببت لهم مشاكل صحيّة تحديدًا في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى نقصان الوزن الذي يعاني منه جميع الأسرى اليوم، حيث عكست صور الأسرى المفرج عنهم".