لافروف ينفي أنباء نقله للمستشفى ويخاطب الإعلام الغربي: تحلوا بالنزاهة

علّق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقطع فيديو، على الأنباء التي تَحدثت عن نقله إلى المستشفى، ودعا وسائل الإعلام الغربية إلى أن تكون نزيهة وتكتب الحقيقة على حد وصفه.
وقال وزير الخارجية في مقطع فيديو من شرفة الفندق الذي يقيم فيه: "مثل هذه الأخبار المزيفة ليست بجديدة"؛ مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام الغربية منذ سنوات تتحدث عن أن صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليست بخير.
ووفق موقع "روسيا اليوم"، نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، صحة الأنباء التي تحدثت عن نقل وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى المستشفى في بالي، ووصفتها بالمزيفة.
وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في قناتها على "تيلغيرام": "أنا و(وزير الخارجية) سيرغي فيكتوروفيتش (لافروف) هنا في إندونيسيا نقرأ شريط الأخبار، ولا يمكننا تصديق أعيننا: اتضح أنه تم نقله إلى المستشفى، وهذا مستوى عالٍ من التزييف".