لافروف ينفي أنباء نقله للمستشفى ويخاطب الإعلام الغربي: تحلوا بالنزاهة

علّق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقطع فيديو، على الأنباء التي تَحدثت عن نقله إلى المستشفى، ودعا وسائل الإعلام الغربية إلى أن تكون نزيهة وتكتب الحقيقة على حد وصفه.