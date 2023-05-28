الرئيس الأوكراني يطرح مشروع قانون لمعاقبة إيران على "تزويد روسيا بالأسلحة"

أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، اليوم (الأحد)، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي طرح مشروع قانون تفرض أوكرانيا بموجبه عقوبات على إيران المتحالفة مع روسيا لمدة 50 عاماً، وذلك رداً على اتهام كييف لطهران "بإرسال أسلحة إلى روسيا".
وإذا وافق البرلمان الأوكراني على مشروع القانون فسيتوقف نقل البضائع الإيرانية عبر أوكرانيا، وستُمنع طهران من استخدام المجال الجوي الأوكراني، فضلاً عن فرض عقوبات تجارية ومالية وتكنولوجية على إيران ومواطنيها، وفقاً لـ"رويترز".
وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها إيران بتزويد روسيا بأسلحة، بينها مئات الطائرات المسيرة، منذ غزو موسكو لأوكرانيا العام الماضي. وترفض طهران هذه الاتهامات.