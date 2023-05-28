الرئيس الأوكراني يطرح مشروع قانون لمعاقبة إيران على "تزويد روسيا بالأسلحة"

أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، اليوم (الأحد)، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي طرح مشروع قانون تفرض أوكرانيا بموجبه عقوبات على إيران المتحالفة مع روسيا لمدة 50 عاماً، وذلك رداً على اتهام كييف لطهران "بإرسال أسلحة إلى روسيا".