رغم الإعلان عن سحب آلاف الجنود من القطاع.. الجيش الإسرائيلي يكثّف هجماته على غزة ويقتحم جنين

في اليوم الـ88 للحرب على غزة، واصلت المقاومةُ الفلسطينية التصدّيَ للجيش الإسرائيلي في القطاع، وكبّدتْه المزيدَ من الخسائر؛ حسب ما أكدته "كتائب القسام".
وفي خطوة نادرة تعتزم إسرائيلُ المثولَ أمام محكمة العدل الدولية للدفاع عن حربها في قطاع غزة؛ ردًّا على دعوى رفعتها جنوب أفريقيا تتّهمها بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين؛ حسب مصادر إعلامية إسرائيلية.
وفي الضفة الغربية، نفّذت قواتُ الجيش الإسرائيلي اقتحاماتٍ جديدة لمدن ومخيمات عدة على غرار مخيم جنين؛ حيث دارت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الجيش الإسرائيلي بحقّ المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية؛ تعبّر عن تصرُّف عصابات وليس دولة تدعي الديمقراطية.
وأضافت الخارجية في بيان صحفي: أنّها تنظر بخطورة بالغة إلى الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون، مؤكّدة أنها سترفع تقارير بهذا الخصوص إلى المحاكم الدولية.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا الحرب إلى "22" ألفًا و"185" قتيلًا، و"57" ألفًا و"53" مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأكّدت أن الجيش الإسرائيلي ارتكب "15" مجزرة في القطاع، قُتل فيها "207" فلسطينيين، وأصيب "338" خلال 24 ساعة.