لوقف مجازر الاحتلال.. "شؤون الكنائس الفلسطينية" تدعو أوروبا والعالم لتحرك فوري

وأكّد الوفد أن معاناة الشعب الفلسطيني لا تقتصر على ما يحدث في غزة، مستعرضًا ما يتعرّض له المواطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلّة، من قبل المستعمرين، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والاقتحامات المستمرّة للمدن والقرى الفلسطينية، واعتقال الشبان، عدا عن الإعدامات الميدانية، وهدم المنازل.