استهداف إسرائيلي يسفر عن مقتل المتهم باغتيال "الحريري" وآخرين في غارات على دمشق

يأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة ضربات إسرائيلية مكثفة على مواقع في سوريا تستهدف عناصر حزب الله والفصائل المدعومة من إيران، والتي تزايدت منذ اندلاع النزاع في غزة، وتستهدف بشكل رئيسي تقليص الإمدادات اللوجستية لحزب الله، ومنع نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى لبنان.