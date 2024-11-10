استهداف إسرائيلي يسفر عن مقتل المتهم باغتيال "الحريري" وآخرين في غارات على دمشق

أكدت مصادر إعلامية مقتل سليم عياش، القيادي في حزب الله والمتهم باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، إثر غارة إسرائيلية على ضاحية السيدة زينب في دمشق. يُذكر أن "عياش" أدين في قضية اغتيال "الحريري" بقرار من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عام 2020.
وأسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال؛ بحسب مصادر طبية في المنطقة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الهجوم استهدف مباني سكنية، ودمر شققًا فوق ساكنيها؛ مما دفع الأهالي لنقل الجرحى إلى المراكز الطبية قبل وصول فرق الإنقاذ؛ وفق "العربية نت".
يأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة ضربات إسرائيلية مكثفة على مواقع في سوريا تستهدف عناصر حزب الله والفصائل المدعومة من إيران، والتي تزايدت منذ اندلاع النزاع في غزة، وتستهدف بشكل رئيسي تقليص الإمدادات اللوجستية لحزب الله، ومنع نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى لبنان.