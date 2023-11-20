شعبية بايدن تتهاوى.. 70% من شباب الناخبين الأمريكيين يرفضون سياسته تجاه الحرب في غزة

أظهر استطلاع أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن ما لا يقل عن 70% من الناخبين الأمريكيين بالفئة العمرية بين 18 و34 عاماً يرفضون سياسة الرئيس جو بايدن، تجاه الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.