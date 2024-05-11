انتشال 80 جثة من 3 مقابر جماعية في مجمع الشفاء بغزة

انتشل رجال الدفاع المدني في قطاع غزة 80 جثة من 3 مقابر جماعية في ساحات مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، إضافة إلى عشرات أخرى داخل أقسام المجمع؛ بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم (السبت).
وأوضحت "وفا" أن رجال الدفاع المدني عثروا على أكثر من 520 جثة في 7 مقابر جماعية بمستشفيات القطاع، على مدى الأشهر الماضية، بعد انسحاب قوات الاحتلال من مجمع الشفاء، ومجمع ناصر الطبي، ومستشفى كمال عدوان وغيرها.
من جانبه، بيّن المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة "محمود بصل"، أن الفِرَق والأطقم الطبية ما زالت تعمل على انتشال جثامين من مستشفى الشفاء غرب القطاع.
واتهم "بصل" القوات الإسرائيلية، التي انسحبت من المستشفى قبل نحو 40 يومًا، بدفن جثامين فلسطينيين في مقابر جماعية بعد قتلهم، خلال وجودها الذي استمر 15 يومًا.