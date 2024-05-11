انتشال 80 جثة من 3 مقابر جماعية في مجمع الشفاء بغزة

واتهم "بصل" القوات الإسرائيلية، التي انسحبت من المستشفى قبل نحو 40 يومًا، بدفن جثامين فلسطينيين في مقابر جماعية بعد قتلهم، خلال وجودها الذي استمر 15 يومًا.