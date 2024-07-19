بعد واقعة "الحوثي".. تل أبيب تشهد انفجاراً ثانياً خلال 24 ساعة يخلف إصابتين

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار في تل أبيب نجم عن سقوط هدف جوي ولم تنطلق صفارات الإنذار. الحادث قيد التحقيق الدقيق".