البنتاغون: طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني بأوامر بايدن

عقب ذلك، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية اليوم السبت إعادة فتح المجال الجوي بعد إسقاط المنطاد الصيني في مياه المحيط الأطلسي قبالة ساحل ولاية نورث كارولاينا.

وقالت الإدارة عبر حسابها على تويتر إنه جرى استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطارات ويلمنجتون وميرتل بيتش الدولي وتشارلستون الدولي مع إعادة فتح المجال الجوي في أماكن أخرى واستئناف العمليات العادية.