"العدل الدولية" ترفض دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن دعمها حرب إسرائيل على غزة

رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، دعوى قدّمتها نيكاراغوا تطالبها فيه باتخاذ إجراءات عاجلة بعد اتهام ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها إسرائيل أسلحة تستخدمها في حربها مع حركة "حماس" في غزة.
ورأت المحكمة أن الظروف التي عرضت على المحكمة ليست كذلك ولا تستدعي اتخاذ تدابير احترازية، وفقاً لـ"رويترز".
ورفعت نيكاراغوا دعوى أمام المحكمة الدولية ضد ألمانيا؛ لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وطلبت نيكاراغوا من المحكمة إصدار تدابير طارئة تلزم ألمانيا بالتوقف عن دعم إسرائيل عسكريًا وإلغاء قرار وقف تمويل "الأونروا".