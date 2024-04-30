"العدل الدولية" ترفض دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن دعمها حرب إسرائيل على غزة

رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، دعوى قدّمتها نيكاراغوا تطالبها فيه باتخاذ إجراءات عاجلة بعد اتهام ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها إسرائيل أسلحة تستخدمها في حربها مع حركة "حماس" في غزة.