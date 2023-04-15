الإمارات تعلن تعليقَ جميع رحلات ناقلاتها الجوية إلى السودان

وقال متحدث باسم طيران الإمارات: "نظرًا لتفاقم الاضطرابات في العاصمة السودانية، فقد ألغت طيران الإمارات جميع رحلاتها من وإلى الخرطوم في المدة من 15 إلى 17 أبريل 2023. ولن يتم قبول الركاب المسافرين على هذه الرحلات للسفر من نقطة انطلاقهم. وينبغي على عملائنا المتأثرين الاتصال بوكلاء سفرياتهم أو مراكز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز.