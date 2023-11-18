بأوامر من الاحتلال.. المئات يغادرون مستشفى الشفاء سيرًا على الأقدام

وبعد أنْ حوّله لهدف عسكري وحاصره بالدبابات لعدة أيام، اقتحم جيشُ الاحتلال مجمعَ الشفاء الطبي في مدينة غزة، الأربعاء، وكرّر ذلك الخميس، بزعم وجود مقرّ لقيادة حماس بطابقه الأسفل، وهو ما تنفيه الحركة مرارًا.