قاعدة عسكرية أمريكية شرقي سوريا تتعرض لقصف صاروخي مكثف

ونقلت عن مصدر ميداني أن القصف جاء ردًا على العدوان الأمريكي الذي استهدف شاحنة عند معبر القائم البوكمال على الحدود، وأن الرد على هذا الاعتداء كان بـ30 صاروخًا استهدفت القاعدة الأمريكية بشكل مباشر وتم تحقيق إصابات مباشرة.