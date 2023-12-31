مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع "حماس"

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مجلس الحرب في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منح رئيس جهاز المخابرات "الموساد" دافيد برنياع، ضوءاً أخضر لتنفيذ صفقة تبادل للمحتجزين مع حركة "حماس" بموجب المبادرة القطرية الأخيرة، التي تتضمن إطلاق سراح عشرات المحتجزين الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار لعدة أسابيع، وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من المحكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة.