بعد تحذيرات من تهديدات محتملة.. إخلاء مقر الاستخبارات السويدية ونقل 8 إلى المستشفى

أُخلي مقرّ جهاز الاستخبارات السويديّة “سابو”، الجمعة، ونُقل ثمانية أشخاص إلى مستشفى بعدما ظهرت عليهم “أعراض” على أثر تنبيهٍ من تسرُّب غازٍ لم تُحدّد السلطات طبيعته.
وأظهرت لقطات من مكان الواقعة شرطيَّيْن مجهّزَيْن بقناعَيْن واقيَّيْن من الغاز، إضافة إلى مركبات مخصّصة لحالات الطوارئ في محيط المقرّ.
وقال باتريك سودربرغ؛ المسؤول عن الخدمات الصحية في منطقة ستوكهولم، لوكالة فرانس برس “اليوم نحو الساعة 13:00 كانت هناك مؤشّراتٌ إلى وجود مادّة خطرة في المقرّ”.
من جهتها، ذكرت إدارة منطقة ستوكهولم، في بيان، أنّ “ثمانية أشخاص في المجموع عُولِجوا في المستشفى بعد ظهور أعراضٍ عليهم”، مضيفة أنّ “سبب تسرُّب (الغاز) ليس واضحاً”.
وقالت كارين لوتز، المتحدّثة باسم "سابو"، لـ "فرانس برس"، إنّ ثمّة “إجراءات قد اُتُّخذت”، مشيرة إلى أنّ “خدمات الطوارئ توجّهت إلى الموقع” بعد تلقّي تنبيهٍ.