بعد تحذيرات من تهديدات محتملة.. إخلاء مقر الاستخبارات السويدية ونقل 8 إلى المستشفى

من جهتها، ذكرت إدارة منطقة ستوكهولم، في بيان، أنّ “ثمانية أشخاص في المجموع عُولِجوا في المستشفى بعد ظهور أعراضٍ عليهم”، مضيفة أنّ “سبب تسرُّب (الغاز) ليس واضحاً”.