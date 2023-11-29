الأمم المتحدة تدعو للتحرك نحو حلّ الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

دعت الأممُ المتحدة، اليوم "الأربعاء"، المجتمعَ الدولي إلى التحرك نحو حلّ الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، في كلمة نقلتها المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف "تاتيانا فالوفايا": "مضى وقت طويل منذ كان علينا التحرك بطريقة حازمة ولا رجعة فيها، نحو حلّ الدولتين، على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف "غوتيريش": "إن هذا يعني تعايش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، مع أن تصبح القدس عاصمة للدولتين".