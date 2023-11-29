الأمم المتحدة تدعو للتحرك نحو حلّ الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وقال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، في كلمة نقلتها المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف "تاتيانا فالوفايا": "مضى وقت طويل منذ كان علينا التحرك بطريقة حازمة ولا رجعة فيها، نحو حلّ الدولتين، على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي"؛ وفقًا لـ"رويترز".