العالم

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31272 والإصابات إلى 73024

قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر بحق العائلات في القطاع في آخر 24 ساعة
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31272 والإصابات إلى 73024

أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31272 شهيداً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73024 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 88 مواطناً، وإصابة 135 آخرين، خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن 72 % من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.

الاحتلال الإسرائيلي
غزة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org