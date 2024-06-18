مع تواصل العدوان.. مستشفيات قطاع غزة تعلن عجزها عن توفير أسرّة للجرحى

في ظل حالة الاكتظاظ الشديدة فيما تبقى من مستشفيات، أعلنت مستشفيات قطاع غزة عجزها عن توفير أسرّة للجرحى والمرضى، بسبب ارتفاع أعداد جرحى العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة؛ لافتة النظر إلى أن معظم الجرحى في وسط وشمال القطاع يتم وضعهم في ممرات وساحات المستشفيات، نظرًا لعدم توفر أسرّة.