اقترب لأول مرة من 25 جنيهًا.. صعود جديد للدولار في مصر

وسجّل سعر صرف الدولار اليوم 24.15 مقابل الجنيه المصري، ليقترب من حاجز الـ25 جنيهًا، وهو سعر غير مسبوق في تاريخ مصر؛ تمهيدًا لحصول البلاد على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.