قصف صاروخي روسي لمبنى سكني يودي بحياة 20 أوكرانيًّا

العالم
قصف صاروخي روسي لمبنى سكني يودي بحياة 20 أوكرانيًّا
بين الضحايا 3 أطفال
قُتل ما لا يقل عن 20 شخصًا، بينهم أطفال؛ جراء ضربات صاروخية روسية استهدفت مدينة فينيتسا بوسط أوكرانيا، اليوم "الخميس".
وأفاد نائب رئيس مكتب رئاسة خدمة الطوارئ الحكومية لأوكرانيا كيريلو تيموشينكو، في منشور على تطبيق "تليجرام"، بأن 20 شخصًا قُتلوا نتيجة هجوم صاروخي على المدينة، بينهم ثلاثة أطفال، بينما أصيب 90 شخصًا آخرين؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
من جهته ذكر موقع "بريفادا" أن 3 صواريخ روسية أصابت مبنى سكنيًّا، وأثرت على منزل الضباط والمباني السكنية المجاورة.
وأضاف أن الهجوم الصاروخي تسبّب في اندلع حريق بساحة انتظار سيارات، واحتراق 50 سيارة.