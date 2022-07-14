قصف صاروخي روسي لمبنى سكني يودي بحياة 20 أوكرانيًّا

وأفاد نائب رئيس مكتب رئاسة خدمة الطوارئ الحكومية لأوكرانيا كيريلو تيموشينكو، في منشور على تطبيق "تليجرام"، بأن 20 شخصًا قُتلوا نتيجة هجوم صاروخي على المدينة، بينهم ثلاثة أطفال، بينما أصيب 90 شخصًا آخرين؛ وفقًا لـ"فرانس 24".