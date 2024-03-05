دون تحقيق أي تقدم.. انتهاء مفاوضات هدنة غزة في القاهرة

انتهت اليوم (الثلاثاء) المحادثات التي استضافتها القاهرة بين حركة "حماس" ووسطاء بهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، دون تحقيق أي تقدم، بينما تبقت أيام فقط لوقف القتال قبل أن يحل شهر رمضان