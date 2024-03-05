دون تحقيق أي تقدم.. انتهاء مفاوضات هدنة غزة في القاهرة

انتهت اليوم (الثلاثاء) المحادثات التي استضافتها القاهرة بين حركة "حماس" ووسطاء بهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، دون تحقيق أي تقدم، بينما تبقت أيام فقط لوقف القتال قبل أن يحل شهر رمضان
ونقلت "رويترز" عن القيادي الكبير في "حماس" باسم نعيم، أن "حماس" قدمت مقترحها بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار إلى الوسطاء خلال يومين من المحادثات وتنتظر الآن ردًا من الاحتلال الإسرائيلي الذي غاب عن هذه الجولة.
وقال "نعيم": "إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يريد اتفاقًا، والكرة في ملعب الأمريكان للضغط عليه من أجل التوصل إلى اتفاق".
من جانبه، ذكر مصدر أن إسرائيل قاطعت المحادثات لأن "حماس" رفضت طلبها بتقديم قائمة بأسماء جميع الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة.
وأضاف المصدر أن "نعيم" أكد أن تقديم قائمة بأسماء الرهائن مستحيل دون وقف إطلاق النار أولاً بالنظر إلى أن الرهائن موزعون في أنحاء منطقة الحرب ومحتجزون لدى فصائل مختلفة.