السودان.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية في الخرطوم

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، إنها مصدومة من الأخبار القادمة من الخرطوم، حيث يزداد الجوع عامًا بعد آخر، مضيفة أن أفكارها وصلواتها مع الشعب.