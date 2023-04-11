أبرز نقاط البرنامج الانتخابي للرئيس أردوغان.. قطار سريع وتجارة بتريليون دولار

وأردف: "سنرفع نصيب الفرد من الدخل القومي في الفترة المقبلة إلى 16 ألف دولار سنويًا ثم إلى مستويات أعلى". واستطرد: "سنخرج بلدنا من مشكلة التضخم عبر خفضه مجددًا إلى خانة الآحاد".