طلعات جوية مكثفة لطيران الجيش السوداني في ولاية الجزيرة

وامتد الصراع على السلطة بين قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية، إلى الحرب في منتصف أبريل، وأسفر منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الأشخاص وتشريد الملايين.