أمين "مراسلون بلا حدود" يطالب بوقف المذبحة الإسرائيلية في غزة

وقال: "بمقتل حمزة ومصطفى يرتفع عدد الصحفيين الذين قُتلوا في غزة جراء الغارات الإسرائيلية؛ إلى "79". هذه المذبحة التي لا تطاق، عليها أن تتوقّف، ويجب أن تتحمّل إسرائيل المسؤولية عن استهداف الصحافة في غزة".